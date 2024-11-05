«حوريات» كمال داود تنال جائزة غونكور

منح الكاتب الفرنسي من أصل جزائري، كمال داود، جائزة غونكور التي تُعدّ أبرز المكافآت الأدبية الفرانكوفونية عن روايته «الحوريات»، الصادرة عن دار «غاليمار»، وتتناول الأحداث في الجزائر بين 1992 و2002 المعروفة بـ«العشرية السوداء».

وقال الكاتب، البالغ 54 عاماً، في مطعم «دروان» الذي أُعلن منه اسما الفائزَين بجائزتَي غونكور ورونودو: «أنا سعيد جداً.. إنها عبارة مستهلكة، لكن لا توجد كلمات أخرى».

ونال داود ستة من أصوات أعضاء أكاديمية غونكور الـ10، مقابل اثنين للفرنسية إيلين غودي، وواحد لكلّ من مواطنتها ساندرين كوليت والفرنسي من أصل رواندي غاييل فاي، الذي حصل على جائزة رونودو، كما أعلن رئيس أكاديمية غونكور الكاتب فيليب كلوديل.

وأوضح كلوديل أن «أكاديمية غونكور توّجت كتاباً تتنافس فيه القصائد الغنائية مع التراجيديا، ويعبّر عن العذابات المرتبطة بفترة مظلمة من تاريخ الجزائر، خصوصاً ما عانته النساء». وأضاف «تُظهر هذه الرواية إلى أي مدى يستطيع الأدب - في حريته العالية في معاينة الواقع وكثافته العاطفية - أن يرسم إلى جانب القصة التاريخية لشعب ما، سبيلاً آخر للذاكرة».

وهذه الرواية هي الثالثة لكمال داود، والأولى التي تصدر عن دار غاليمار. وسبق له أن فاز بجائزة لاندرنو للقرّاء في أكتوبر الماضي.