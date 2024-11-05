فنانون عالميون في «موسيقى أبوظبي الكلاسيكية»

ضمن برنامجها السنوي «موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2024»، أعلنت «أبوظبي للثقافة»، عن مجموعة من العروض من توقيع فنانين عالميين.

وسيتضمن البرنامج مجموعة من الفعاليات، بما في ذلك الحفلات السيمفونية والليالي الموسيقية، لتحقيق تجربة استثنائية للجمهور من خلال مجموعة غنية ومتنوّعة. وتتضمّن العروض «أوركسترا سيؤول الفلهارمونية» مع ياب فان زفيدن وسارة تشانغ، بعد غدٍ، في قصر الإمارات بأبوظبي.

وتُعد هذه الأوركسترا إحدى أفضل الفرق في آسيا، وتحطّ رحالها في دولة الإمارات في أول حفل موسيقي لها، وتنضمّ إليها إحدى أهم عازفات الكمان الحائزة جوائز عالمية، وهي الكورية - الأميركية سارة تشانغ.