حتى 2030.. «أبوظبي الدولي للكتاب» يحدد مواعيده

حجز مركز أبوظبي للغة العربية مواعيد إقامة معرض أبوظبي الدولي للكتاب حتى عام 2030، في خطوة استراتيجية تؤكد استدامته، وتعكس أهمية التخطيط المسبق لفعالياته الرائدة في تعزيز قدرة العارضين والناشرين الدوليين على المشاركة في المعرض، عبر منحهم وقتاً كافياً للاستعداد والتحضير، إضافة إلى ترسيخ مكانة المعرض تظاهرة ثقافية على خريطة كبريات الفعاليات العالمية، التي تحظى باهتمام روّاد الثقافة وصنّاع النشر. ويعكس الإعلان عن مواعيد المعرض في دوراته المقبلة، بالتوازي مع قرار زيادة عدد أيام المعرض إلى 10 أيام بدءاً من العام المقبل، حرص مركز أبوظبي للغة العربية وإدارة المعرض على تعزيز مستوى التنسيق والتعاون مع معارض الكتاب الإقليمية والعربية، وتجنب أي تضارب في مواعيد إقامتها.

وقال رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: الدكتور علي بن تميم، «إن الإعلان المسبق عن مواعيد معرض أبوظبي الدولي للكتاب مبادرة تنسجم مع مكانة إمارة أبوظبي ومركزها العالمي، ودورها القيادي في تعزيز حضور اللغة العربية في قطاع الصناعات الإبداعية والثقافية، ودعم التقارب والتواصل الحضاري والثقافي بين الشعوب».