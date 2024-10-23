سلمان خان وباقة من نجوم بوليوود في دبي

يطل النجم الهندي سلمان خان وعدد من أبرز المشاهير في «بوليوود»، خلال حفل «دا بانغ ريلودد» الذي من المقرر أن تستضيفه دبي في السابع من ديسمبر المقبل.

ويستعد خان (المعروف باسم «الأخ الأكبر») برفقة مجموعة من النجوم، من بينهم تامانا بهاتيا، وجاكلين فرنانديز، وديشا باتاني، وسوناكشي سينها، وأستا جيل، وسونيل جروفر، وبرابهو ديفا، ومانيش بول، لإبهار الجماهير في دبي، واعدين بتقديم أمسية حافلة بالترفيه.

ويأتي الحفل كجزء من جولة في منطقة الشرق الأوسط، تتضمن تقديم عروض في كل من جدة (السعودية)، والدوحة (قطر).

وسيُنظم «دا بانغ ريلودد» في استوديو ايه، دبي هاربور، الوجهة العصرية المفتوحة في الهواء الطلق.

ومن المقرر أن يستمر العرض الترفيهي الحي أربع ساعات، وسيتضمن فقرات موسيقية وكوميدية وعروض رقص وحركة دون توقف.

وسيستمتع الجمهور بعروض لأشهر الأغاني المحبوبة من أفلام بوليوود خلال «دا بانغ ريلودد».