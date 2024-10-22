عُمانيات في ضيافة «حب الإمارات» وساحة الخط

ضمن فعاليات ملتقى الشارقة للخط في دورته الـ11، التي تنظم تحت عنوان «تراقيم»، شهدت ساحة الخط - مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة، أول من أمس، زيارة وفد من الطالبات العُمانيات.

وتأتي زيارة الوفد للملتقى، الذي تنظمه إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة، بهدف الاطلاع على الفنون التشكيلية المرتبطة بفن الخط العربي، والتعرف إلى المعارض المصاحبة للحدث.

وصحبت منسقة المعرض العام في الملتقى، فاطمة الزرعوني، الوفد أثناء تجواله، وقدمت شرحاً مفصلاً حول المعروضات الفنية، مسلطة الضوء على أهمية الفن الإسلامي وفن الخط في التعبير عن الثقافة العربية والإسلامية. وأكدت دور الملتقى في دعم الفنانين الشباب، وتوفير منصة لهم للتعبير عن إبداعاتهم.

من جانبه، قدّم نائب رئيس جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة، ناصر أحمد الياسي، شرحاً للوفد عن لوحات معرض «في حب الإمارات»، والأساليب الفنية المستخدمة فيها، والتقنيات التي تجمع بين الخط الأصيل والتشكيلات المبتكرة التي تضيف له بعداً جمالياً.

وتجولت الطالبات في أرجاء المعرض، واطلعن على الأعمال الفنية التي تنوعت بين الزخرفة والخط العربي.

وأعربت الطالبات عن سعادتهن بهذه الزيارة، وأهميتها في تنمية ذائقتهن الفنية، وتعزيز معرفتهن بتاريخ وتراث الخط العربي.