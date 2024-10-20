سيل من التعازي في وفاة «ليام باين»

استمرت التعازي في التدفق بالمملكة المتحدة، بعد يومين من وفاة نجم فرقة «وان دايركشن» ليام باين في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس التي وصلها والده أمس.

وتوفي ليام باين، الأربعاء الماضي، عن 31 عاماً بعد سقوطه من شرفة غرفته بالفندق. وأثارت وفاته سيلاً من ردود الفعل من معجبين ومشاهير، خصوصاً في بلده المملكة المتحدة.

وفي منطقة باليرمو، أمام الفندق الذي كان ينزل فيه باين، استمر محبو المغني الراحل بوضع الزهور والشموع والصور والرسائل المكتوبة بخط اليد على الرصيف حول شجرة.

وقال أعضاء فرقة «وان دايركشن» الذين تشاركوا مع ليام باين الشهرة في سن مبكرة بفضل برنامج المواهب «ذي إكس فاكتور» في أوائل العقد الماضي، إنهم «مدمرون تماماً».

وقال العضو في الفرقة نيال هوران، إنه «شعر بصدمة شديدة» لوفاة «صديقه الرائع».

وذكرت مجلة «بيلبورد» أن ليام باين حضر حفلة لنيال هوران في الثاني من أكتوبر الجاري في بيونس آيرس. وأضاف هوران «أشعر بأنني محظوظ جداً لأنني رأيته أخيراً. ولسوء الحظ، لم أكن أعلم بعد أن قلنا وداعاً وقبّلته في تلك الليلة أنه سيكون الوداع الأخير».

كما أشاد مغنون آخرون بالمغني الراحل. وقال إد شيران على «إنستغرام»، إنه «لا يجد الكلمات» للتعبير عن مشاعره.