مشاجرة في الجو.. الطيار أغلق الباب على مساعدته في المرحاض

أوقفت شركة الطيران الوطنية في سريلانكا طيّاراً عن العمل بعدما أقفل الباب على مساعدته في المرحاض خلال رحلة من سيدني إلى كولومبو، كما أعلن مسؤولون.

وأطلقت هيئة الطيران المدني في سريلانكا تحقيقاً في الحادثة.

وأشارت الخطوط الجوية السريلانكية في بيان إلى أنّ «شركة الطيران تتعاون بشكل كامل مع السلطات المعنية، وقد مُنع الطيّار من ممارسة عمله في انتظار نتيجة التحقيق».

وأوضح مصدر في شركة الطيران أن الطيّار تشاجر مع مساعدته بسبب دخولها إلى المرحاض من دون أن تؤمّن بديلاً عنها في قمرة القيادة، تماشياً مع الإجراءات المتبعة.

وتعيّن على طاقم الطائرة إقناع الطيّار بالسماح لمساعدته بالعودة إلى مقعدها على متن الطائرة من طراز إيرباص «إيه 330» A330.

وأنجز الطياران عملية الهبوط من دون وقوع أي حادث.

وسجلت شركة الطيران حالات تأخير كثيرة في الرحلات ونقصاً في الموظفين بعد معاناتها نقصاً في الأموال اللازمة لتمويل تجديد محركات بعض طائراتها المتوقفة عن الطيران.

وحاولت الحكومات المتعاقبة بيع الشركة المثقلة بالديون.

وطالب صندوق النقد الدولي بإعادة هيكلة الشركات الحكومية المتعثرة، بما في ذلك الخطوط الجوية السريلانكية، عندما منح كولومبو خطة إنقاذ بقيمة 2,9 مليار دولار في عام 2023.

وتُعد الخطوط الجوية السريلانكية التي توظف 6000 شخص، أكبر وأغلى الشركات المتعثرة في البلاد.

وحذر الخبراء من أن إيجاد شركة مستعدة للاستثمار في شركة الطيران يمثل تحدياً كبيراً نظراً إلى تاريخها الحافل بسوء الإدارة.