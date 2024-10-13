تمويه غريب لحقيبة مليئة بالمخدرات

أوقفت دورية للشرطة الأمريكية في ولاية أوريغون (الولايات المتحدة) سيارة مسروقة وعثرت فيها على حقيبة مليئة بالمخدرات، والتي كان من المفارقات أن يكون مكتوبًا على الجزء الخارجي منها "ليست حقيبة مليئة بالمخدرات". وفقا لما كشفته الشرطة في بيان.

وقالت صحيفة "كرونيكل" أن الشرطة في بورتلاند أوقفت سيارة مسروقة على الطريق العام، كانت تقودها امرأة تدعى ميا روشيل باجينستوس والبالغة من العمر 37 عامًا وبجانبها ريجينالد لامونت رينولد البالغ من العمر 35 عامًا.

وقالت الشرطة أنه أثناء تفتيش السيارة المسروقة، عثر على حقيبة صغيرة مكتوب عليها "ليست حقيبة مليئة بالمخدرات بالتأكيد"، ليتبين أن ما في داخلها لم يكن سوى عدة أنواع من المخدرات الخطرة، بالإضافة إلى موازين (للبيع) وأموال ومسدس، وفقًا لما ذكره مكتب الشرطة في منشور على منصة X .

وأثار التمويه الغريب للحقيبة المتابعين للخبر، فيما اعتبره البعض استهزاء بالقوانين ليس أكثر.

وصادرت الشرطة المخدرات والتي كانت من الميثامفيتامين وأوقفت الزوج بتهمة الاستخدام غير المصرح به لمركبة وحيازة مركبة مسروقة.