المصمم كيم جونز يغادر دار «فندي»

أعلنت دار «فندي» الإيطالية أول من أمس، أنّ مديرها الفني كيم جونز ترك منصبه الذي تولّاه لأربع سنوات، من دون أن تشير إلى الشخص الذي سيخلفه.

وقالت الدار التابعة لشركة «إل في إم إتش» الفرنسية العملاقة الفاخرة في بيان، إنّ «كيم جونز و(فندي) يعلنان بشكل مشترك أن جونز سيترك منصبه كمدير فني للمجموعات النسائية والأزياء الراقية».

ويحتفظ كيم جونز بمنصبه في «ديور أوم» التابعة أيضاً لـ«إل في إم إتش». وتولى المصمم الإنجليزي البالغ 51 عاماً منصبه خلفاً لكارل لاغرفيلد في سبتمبر 2020.

وتابعت «فندي» أن «جونز أسهم بشكل كبير في الميراث الإبداعي للماركة، إذ دمج الجمالية الحديثة والمتعددة الثقافات بشكل متناغم في تاريخ الدار»، مضيفة «طوال هذه السنوات الأربع من التعاون، أنجز جونز عمله بشغف وابتكار».

بينما قال الرئيس التنفيذي لـ«إل في إم إتش» برنار أرنو، إنّ «جونز مصمم موهوب رسّخ طوال السنوات الأربع الأخيرة رؤيته الفردية والمتعددة الثقافات في (فندي)».