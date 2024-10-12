ناسا تعثر على "وجه إنسان" على سطح المريخ

رصدت مركبة ناسا الفضائية صخرة غريبة ملقاة على سطح المريخ، لها وجه يشبه وجه الإنسان.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مركبة "بيرسيفيرانس" التقطت صورا لـ"صخرة غريبة" في 27 سبتمبر، أثناء شق طريقها عبر فوهة جيزيرو.

وتقول "ناسا" إن فوهة جيزيرو هي منطقة يبلغ عرضها نحو 45 كيلومترا على سطح المريخ ربما غمرتها المياه ذات يوم.

وتبدو الصخرة (في أقصى يسار الصورة) وكأنها تمثال لرأس نائمٍ على خدِّه الأيمن الذي غمر التراب جزءاً منه، مع سمات مميزة بما في ذلك العيون والأنف والفم.

وكانت المركبة الفضائية "بيرسيفيرانس"، وهي عبارة عن مختبر متنقل بحجم السيارة ويتم التحكم فيه عن بعد، تستكشف موقع اصطدام إحدى الكويكبات منذ فبراير 2021.

وذكرت "ديلي ميل" أن جيزيرو كانت "تتدفق بالمياه منذ حوالي 3.7 مليار سنة، مع وجود أدلة على وجود بحيرة قديمة مفقودة".

وتتمثل المهمة في أن يبحث المسبار عن صخور قديمة يمكن أن توفر معلومات حول التاريخ المبكر للمريخ.