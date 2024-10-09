أول رائدة فضاء إماراتية تعرض تجربتها الملهمة

تشارك هيئة الشارقة للمتاحف في «الأسبوع العالمي للفضاء»، الذي ينطلق اليوم تحت شعار «الفضاء وتغير المناخ»، بهدف توعية الجمهور بأحدث التطورات في مجال الفضاء وعلم الفلك، وعلاقته بتحسين المناخ، مع تسليط الضوء على إنجازات دولة الإمارات في هذا المجال.

وتطلق الهيئة في متحف الشارقة العلمي مجموعة من الفعاليات المجتمعية والتعليمية، تشمل محاضرات وورش عمل، ورصداً فلكياً، وعروضاً في القبة السماوية. فيما تشارك نورا المطروشي، أول رائدة فضاء إماراتية، بإلقاء خطاب ملهم للطلبة خلال محاضرة ينظمها مركز محمد بن راشد للفضاء.

كما تنفذ الهيئة بالتعاون مع عدد من المؤسسات فعاليات تتضمن محاضرات لمركز الفلك الدولي، فيما تقدم جمعية الإمارات للفلك معرضاً للصور الفلكية. وسيقدم مركز محمد بن راشد للفضاء محاضرة، وستسهم أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك بالتعاون مع الجامعة الأميركية في الشارقة بمحاضرات لنخبة من الخبراء والمختصين.

وإضافة إلى المحتوى التعليمي، ستقدم عروض جديدة في القبة السماوية، وورش عمل مبتكرة كورشة التصوير الفلكي الهادفة إلى توفير تجارب تعليمية عملية للزوار من كل الأعمار، وستوفر الفعالية منصة للمشاركين للتعرف إلى الروابط بين استكشاف الفضاء وتغير المناخ.

وتزامناً مع «الأسبوع العالمي للفضاء»، ستنظم أيضاً فعالية «الفضاء وتغير المناخ» في متحف الشارقة العلمي على مدار اليوم وغداً.