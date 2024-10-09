جائزة نوبل للفيزياء تذهب إلى رائدين في «التعلّم الآلي»

فاز العالمان الأميركي جون هوبفيلد، والبريطاني - الكندي جيفري هينتون، بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2024، تقديراً لاكتشافات واختراعات أرست الأساس للتعلم الآلي.

ويعني التعلم الآلي تدريب أجهزة الحاسوب على التعلم من البيانات.

وقالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، إن «الحائزين جائزة نوبل في الفيزياء هذا العام استخدما أدوات من الفيزياء لتطوير أساليب تشكل أساس التعلم الآلي القوي اليوم».

وأضافت «التعلم الآلي المستند إلى الشبكات العصبية الاصطناعية يُحدث في الوقت الراهن ثورة في العلوم والهندسة والحياة اليومية».

وابتكر هوبفيلد، الأستاذ بجامعة برنستون، ذاكرة ترابطية يمكنها تخزين وإعادة بناء الصور وأنواع أخرى من الأنماط في البيانات.

أما هينتون، الأستاذ في جامعة تورونتو، فابتكر طريقة تتيح العثور ذاتياً على خصائص في البيانات وتنفيذ مهام مثل تحديد عناصر بعينها في الصور.

وقال هينتون عبر الهاتف في كلمة للمؤتمر الصحافي الذي أعلن خلاله الفائزين «إنني مذهول، لم أكن أتخيل أن يحدث هذا».

كان هينتون، وهو من الرواد في مجال الذكاء الاصطناعي، قد استقال من «غوغل» في عام 2023، مشيراً إلى أنه فعل ذلك ليتحدث بحرية عن مخاطر التكنولوجيا، بعد أن أدرك أن أجهزة الكمبيوتر يمكن أن تصبح أكثر ذكاء من البشر في وقت أقرب بكثير مما توقعه هو وخبراء آخرون.