نوع من المكسرات مفيد للأمعاء

اكتشف علماء جامعة فيكوسا الفيدرالية في البرازيل أن تناول الجوز البرازيلي يوميا يحسن وظيفة الحاجز المعوي ويحمي الأمعاء من الالتهابات.

وتشير مجلة Journal of Nutrition، إلى أن 46 امرأة يعانين من الوزن الزائد شاركن في هذه الدراسة. قسمت المتطوعات إلى مجموعتين. تتبع الباحثون خلال 8 أسابيع السعرات الحرارية التي تناولتها المشتركات في الدراسة من كلتا المجموعتين، ولكن نصفهن كن يتناولن حبتين من الجوز البرازيلي كل يوم.

ودرس الباحثون بعد انتهاء الدراسة كيف تغيرت صحة أمعاء المشاركات ومستوى الالتهابات في أجسامهن. وتبين أن وظيفة الحاجز المعوي تحسنت قليلا لدى النساء اللواتي تناولن الجوز البرازيلي.

وتجدر الإشارة إلى أن الحاجز المعوي مسؤول عن نفاذية الأمعاء (الانتقائية)، حيث يمنع وصول السموم والمستضدات الغذائية والكائنات الحية الدقيقة إلى مجرى الدم.

وأثبت الباحثون أيضا أن الجوز البرازيلي خفض مستوى الالتهابات في جسم المشاركات.

ووفقا للباحثين، يعود هذا التأثير لعنصر السيلينيوم الموجود بنسبة جيدة في الجوز البرازيلي، الذي له خصائص مضادة للالتهابات ويحمي الخلايا من التلف ويبطئ تآكل الأنسجة.