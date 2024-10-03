لوحات تراثية تزين جناح الإمارات في معرض الفرس الثقافي

تشارك دولة الإمارات بباقة من الفعاليات والأنشطة والمسابقات التراثية والثقافية، خلال معرض الفرس الثقافي الذي انطلق أول من أمس في مدينة الجديدة المغرب، ويستمر حتى السادس من الشهر الجاري.

وعبر جناح مميز تسلط هيئة أبوظبي للتراث وجمعية الإمارات للخيول العربية، الضوء على التراث الإماراتي وجهود المحافظة عليه وضمان استدامته، علاوة على تقديم فقرات من فنون التراث عبر منصات المعرض، وسط حضور لافت من الزوار والمشاركين القادمين من 40 دولة عربية وأجنبية.

ويتزين جناح الإمارات في معرض الفرس بلوحات من التراث لعدد من الفنون الشعبية، وفنون الأداء مثل التغرودة والشلة وفقرات غنائية وطنية، إلى جانب عروض متنوعة للملبوسات التقليدية ومستلزمات الخيل، ومسابقات ثقافية تفاعلية مع الزوار، بالتعاون مع عدد من الجهات الإماراتية المعنية بصون التراث والصناعات المرتبطة بالخيل.

كما يضم الجناح مكتبة لسجل أنساب الخيل العربية لدولة الإمارات، ومعرضاً للصور يعكس العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، ومجموعة من الملابس التقليدية، وركناً للحناء بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، فضلاً عن القهوة العربية والتمور والفوالة الإماراتية، إضافة إلى ركن للرسم.

وشهد اليوم الأول عروضاً مميزة لـ«فن التشوليب» لفرقة فرسان شرطة أبوظبي، ولوحات مميزة قدمتها فرقة أبوظبي للفنون الشعبية، ووصلات فنية تراثية، بمشاركة عدد من الفنانين: محمد عبدالله بن عزيز الشحي، وقصي المعمري، ومؤدي فن الربابة علي الكيبالي.