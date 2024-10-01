بعد فصله.. موظف "غاضب" يقتل مديره في الأردن

أقدم موظف غاضب، تم فصله من عمله في أحد مصانع مدينة العقبة الأردنية، على إطلاق النار على الموظفين وقتل مديره.

وفي مقطع فيديو "مرعب" انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دخل الموظف إلى المصنع حاملا سلاح "كلاشنكوف" وبدأ بإطلاق النار على المتواجدين حيث قتل مديره، وأصاب آخر، بينما أصيب عامل ثالث بنوبة هلع وسقط مغشيا عليه؛ ما أدى إلى إصابته أيضا.

وأشار الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إلى "ورود بلاغ إلى مديرية شرطة محافظة العقبة، صباح الاثنين، يفيد بقيام أحد الأشخاص بإطلاق عيارات نارية على نحو عشوائي داخل أحد المصانع؛ إثر فصله من العمل منذ مدة، ولاذ بالفرار".

وقالت مصادر أمنية أردنية إن المدير ينتمي إلى جنسية أجنبية، وكذلك المصاب، بينما يحمل العامل الثالث الجنسية الأردنية.

وأكدت الشرطة أن المجرم تمكن من الفرار من مكان الحادث، لكن عمليات البحث عنه ما زالت جارية حتى الآن.