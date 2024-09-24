على خطى «ابن بطوطة».. في دبي

استراحة للتأمل والمتعة والتقاط الأنفاس، وبعدها استكمال الرحلة الجميلة على خطى الرحّالة الأشهر ابن بطوطة، حيث المركز التجاري العريق الذي يحمل اسمه، ويصحب ضيوف مدينتنا من كل الأجيال في محطات ثقافية وترفيهية متعددة، ويطوف بهم بين جنبات الدنيا.. حضاراتها وتواريخها وقصصها، وكذلك رموزها من كل مكان، دون حاجة إلى قطع تذاكر طيران، أو تجشم عناء السفر. فهنا في دبي يلتقي العالم حقيقة لا مجازاً، ويجتمع الشرق والغرب في ساحات «ابن بطوطة مول» ذات التصميم المتفرد، من الهند والصين إلى مصر القديمة وغيرها، والتي لا تكتمل زيارة دبي إلا بالتقاط صورة تذكارية فيها.