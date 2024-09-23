موعد مع الشروق والنشاط والجمال.. في دبي

وكأنهما على موعد مع الشروق والجمال والاستمتاع بالنشاط وركوب الدراجة الهوائية، وكذلك الإطلالة على مشاهد تبعث في النفس السعادة، وتدعو إلى التفاؤل في ذلك الصباح الباكر.. من القناة المائية التي يمارسان رياضتهما المفضلة على ضفافها، إلى برج خليفة الذي يلوح من بعيد، ويداعب شمساً ترسل أول أشعتها، وترسم في الأجواء لوحة شاعرية، بألوان صافية على أفق دبي.. مدينة البهجة التي تسع الجميع، وتحتضن بين جنباتها أكثر من 200 جنسية، وترحب بالزوار من كل جهات العالم، وهي تراهن على أنهم لن يغادروها إلا وهم يتمنون العودة إليها مرة ثانية.