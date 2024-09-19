«سيلفي» مع مهرجان من الأضواء في دبي

«سيلفي» مع مهرجان من الأضواء، وصورة ستزين ألبوم الهاتف، مع مجسم يشبه لوحة عملاقة مرسومة بألوان من النور، تطل في موسم إبهار جديد بـ«دبي جاردن جلو»، التي تقع في قلب المدينة، وتحرص على إدهاش ضيوفها كل مرة بالجديد، وتمنحهم جرعات من المتعة البصرية، واللحظات المبهجة، واللقطات المدهشة، والذكريات التي لا تنسى في هذه المساحة الجمالية، حيث يكون كل مرتاد للمكان على موعد مع تجربة شديدة الخصوصية.

كما تهدف الحديقة الترفيهية والتثقيفية إلى نشر الوعي حول قضايا مهمة مثل الاحتباس الحراري، وضرورة خفض الانبعاثات الكربونية، إذ صُنعت المجسمات المضيئة والملونة المعروضة فيها من مواد معاد تدويرها.