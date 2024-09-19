مصرية تفوز بجائزة عالمية في ريادة الأعمال

حصلت المصرية الدكتورة هبة لبيب على جائزة Triple E Awards العالمية، تقديراً لجهودها المبذولة في ريادة الأعمال، ومدى التركيز على ريادة الأعمال في التعليم العالي.

وقالت هبة لبيب، التي تشغل منصب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، إحدى مبادرات البنك المركزي المصري، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أمس، إن الجائزة تعد الأولى من نوعها، التي تركز بشكل خاص على الأبعاد المختلفة لدور الجامعات في مجالات ريادة الأعمال، إذ تهدف إلى تعزيز التغيير في الجامعات، وتأكيد دورها في المجتمعات والنظم البيئية المحيطة بها.

وأشارت هبة لبيب، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال والتنافسية بجامعة النيل، إلى أنها كرست جهودها لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال بناء القدرات، والاحتضان، ودعم الابتكار، كما دعمت من خلال المبادرة أكثر من 240 شركة ناشئة، وما يقرب من 700 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، إضافة إلى توفير بناء القدرات لـ12 ألف شخص. وأوضحت أن الترشح والفوز بالجائزة تجربة أكثر من رائعة، لكونها مصرية تتنافس وتحصل على الجائزة على مستوى قارة إفريقيا للمرة الأولى، مشيرة إلى أن الفعاليات المقامة أتاحت لها التعرف إلى نماذج وتحديات مختلفة للأنشطة والمبادرات الريادية من حول العالم. وأضافت أن «الجائزة مثلت حافزاً للتوسع في التأثير على مجتمع ريادة الأعمال إقليمياً وعالمياً، وفوزها يأتي بعد ترشيحها لجائزة ريادة الأعمال عن الجامعات والمرأة لعام 2023».