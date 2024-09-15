فيينا تضع خريطة طريق لتحقيق الحياد المناخي

أعلنت العاصمة النمساوية فيينا، خريطة طريق شاملة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2040، ووضعت إطاراً قانونياً يحدد ملامح المسار إلى هذا الهدف، في إطار حرص المدينة على مواجهة أزمة المناخ.

وأعلن عمدة فيينا وحاكم الولاية، ميخائيل لودفيج، عن الانتهاء من وضع خريطة طريق مناخية حددت الأهداف والاستراتيجيات والتدابير اللازمة بموجب «قانون فيينا للمناخ»، الذي حدد المسار نحو تحقيق الحياد المناخي لولاية فيينا في عام 2040، ويعتمد على ثلاثة عناصر أساسية، تشمل حماية المناخ، والتكيف مع المناخ، والاقتصاد الدائري.

وأكد أهمية عدم إضاعة أي وقت في مواجهة أزمة المناخ، معتبراً أن القانون الجديد يمثل خطوة ضرورية لحماية المناخ.

من جانبه، قال مستشار شؤون المناخ، يورغن تشيرنوهورسكي، إن فيينا هي أول ولاية نمساوية تضع إطاراً ملزماً قانوناً لتحقيق الأهداف المناخية