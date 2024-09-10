إيلون ماسك سيصبح «أول تريليونير في العالم»

قال تقرير جديد صادر عن مجموعة تتعقب الثروات، إن الملياردير إيلون ماسك في طريقه ليصبح أول تريليونير في العالم بحلول عام 2027.

وماسك هو أغنى شخص في العالم، بثروة 251 مليار دولار، وفقاً لمؤشر «بلومبرغ» للمليارديرات، وهو رئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية «تيسلا» وشركة الصواريخ الخاصة «سبيس إكس» ومنصة التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقاً).

وتنبع النتيجة التي توصل إليها التقرير الجديد الصادر عن أكاديمية «إنفورما كونكت» من حقيقة أن ثروة ماسك كانت تنمو بمعدل سنوي متوسط ​​يبلغ 110 في المائة، حسبما نقلته صحيفة «الغارديان» البريطانية.

وتشير تحليلات الأكاديمية إلى أن الملياردير الهندي، غوتام أداني، مالك مجموعة «أداني غروب» سيصبح ثاني شخص يحقق صفة «تريليونير». ويقال إن هذا سيحدث في عام 2028 إذا ظل معدل نمو ثروته السنوي عند 123 في المائة.

وقد يصبح جين سون هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا «إنفيديا»، وبراغوغو بانجيستو، قطب الطاقة والتعدين الإندونيسي، من أصحاب التريليونات في عام 2028، إذا استمرت مسارات نمو ثرواتهما.

ويتجه برنار أرنو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إل في إم إتش» الفاخرة، وثالث أغنى شخص في العالم بثروة تقدر بنحو 200 مليار دولار، إلى تجاوز التريليون دولار في عام 2030، وهو العام نفسه الذي قد ينضم فيه مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» لنادي التريليونيرات.