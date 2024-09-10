ابتسامة وعلامة في حب التراث

ابتسامة تملأ الوجه في الصحراء، وعلامة نصر ثلاثية من على ظهر المطية، تعلنان أن حب التراث سيظل متوارثاً في نفوس كل الأجيال على أرض الإمارات، حيث كانت الإبل -ولاتزال- تحظى بمكانة خاصة جداً، فهي شاهدة على ماضي الأجداد وحياتهم، ورفيقة الدروب الصعبة التي قطعوها منذ أزمان بعيدة، لكي ينعم أبناء اليوم بحاضر مشرق، وينطلقون بثقة إلى المستقبل، وهم يعتزون بكل ما ينتمي إلى الزمن الجميل، ويسعون للحفاظ عليه، كما الحال مع الهجن التي تظل محل احتفاء هنا، عبر مهرجانات وسباقات وفعاليات تكاد لا تغيب مناسباتها على امتداد كل ربوع الإمارات.