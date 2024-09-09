500 عمل في المعرض الفني الأهم بالقارة السمراء

يُتوقع أن يستقطب معرض «إف إن بي آرت جوبرغ» الفني الذي يقام في جوهانسبرغ، ويُعدّ الأهم في إفريقيا، عدداً متزايداً من المشترين الأفارقة، كما أفاد العارضون أول من أمس.

ويضم المعرض الذي أقيم للمرة الأولى عام 2008 نحو 500 عمل لـ100 فنان من القارة.

وفي العام الماضي، بيعت معظم الأعمال بأسعار وصلت إلى 20 مليون راند (مليون يورو).

ولاحظت مديرة معرض «فيرست فلور غاليري» في هراري (زيمبابوي) فاليري كابوف، أن «المزيد من الأفارقة بدأوا بجمع الأعمال الفنية الإفريقية»، معتبرة أن هذا المنحى يشكّل تطوراً مهماً منذ افتتاح المعرض عام 2009.

وعانت سوق الفن العالمية انتكاسة في العام الماضي، لكنّ تقريراً لشركة التحليل «آرتاكتيك» في لندن رأى أن إفريقيا قاومت هذا الاضطراب بصورة أفضل من معظم الأماكن الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن مبيعات الفن الإفريقي الحديث والمعاصر تراجعت بنسبة 8.4% عام 2023، بينما شهدت السوق ككل انخفاضاً بنسبة 18%.

ولم تذكر هذه الدراسة حجم المبيعات، لكنها سلطت الضوء على الحضور القوي للمشترين الأفارقة، الذين مثّلوا ثلثَي مبيعات الأعمال الفنية الإفريقية في العام الماضي لدى دار «سوذبيز» الشهيرة للمزادات.

وقال كامبامبا مابولوكي، من معرض «موديز آرتس غاليري» في زامبيا، إن «ثمة نوعاً من النهضة في القارة الإفريقية»، واصفاً هذا المعرض بأنه «مثال جيد جداً على ما يحدث في المنطقة».

• «إف إن بي آرت جوبرغ» الفني يقام في جوهانسبرغ ويجتذب عدداً متزايداً من المشترين الأفارقة.