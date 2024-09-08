المغرب.. إعلان بيع مدرسة بـ "تلاميذها" يثير الغضب

أعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب عن غضبهم من الإعلان المتداول أخيراً، عن بيع مدرسة خاصة بمدينة القنيطرة، متضمنة تلاميذها أيضاً، وهو ما سبب جدلاً واسعاً، حول اعتبار الطلاب جزءاً من الصفقة التجارية، وذلك كما ذكر "موقع 24".

وتعود بداية القصة إلى منشور عبر مجموعة خاصة بالعقارات بالقنيطرة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، ينص على "أن هناك مدرسة خاصة للبيع في القنيطرة تبلغ مساحتها 412 متراً. و373 تلميذاً وتتوفر على 3 واجهات، مع دخل صافي في الشهر 12 مليوناً.. وثمنها 640 مليوناً".

وتسببت صيغة الإعلان في جدل واسع، وتساءل البعض عن علاقة التلاميذ ببيع المدرسة، وهل أصبحوا مادة تباع من مالك لآخر، فيما اعتبر البعض الآخر أن الإعلان يتضمن إشارة للإتجار في البشر.

من جهته، أوضح الوسيط العقاري وناشر الإعلان، أن ما حدث مجرد خطأ في الكتابة، إذ غفل عن كتابة جملة "الطاقة الاستيعابية للمدرسة" قبل عدد التلاميذ، ما تسبب في هذا الكم من السخرية والهجوم، بحسب "العربية".

وأشار إلى أن هذا الإعلان تسبّب له كذلك في خلافات مع صاحب المدرسة الخاصة الذي يرغب في بيعها، والذي اتهمه بتشويه صورته، ما دفع الناشر إلى حذف الإعلان الذي تداوله النشطاء على نطاق واسع خلال الأيام الماضية.