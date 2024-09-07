تركية تقتحم مقهى وتطلق النار على رجل شَهَّرَ بها.. فيديو

أطلقت امرأة تركية النار على رجل كان يجلس في أحد مقاهي مدينة آق سراي، بحجة أنه أقام معها علاقة غير شرعية ثم شَهَّرَ بها.

وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي المرأة وهي تدخل مقهى وتخرج سلاحا ناريا من حقيبتها، ثم تقترب من طاولة يجلس عليها الرجل، وتطلق النار باتجاهه.

وحاول الرجل الفرار بينما واصلت المرأة إطلاق النار نحوه، حيث قالت وسائل إعلام تركية إنها أطلقت 7 رصاصات ثم غادرت المكان بكل هدوء.

وتم نقل الرجل، الذي أصيب بثلاث رصاصات، إلى خدمة الطوارئ في مستشفى أكساراي للتدريب والأبحاث من قبل فريق الإسعاف، وكانت حالته خطيرة.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن المرأة البالغة من العمر 36 عاما، أقامت علاقة غير شرعية مع الرجل االبالغ من العمر 39 عاما، ليقوم بخداعها ويشَهَّرَ بها لدى زوجها.