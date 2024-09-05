ثور يهاجم المعازيم في عرس يمني.. منزعجاً من الطبول والغناء (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مهاجمة أحد "الثيران" للضيوف، خلال عرس بإحدى القرى اليمنية.

وبحسب المقطع المتداول، فقد بدا أحد الثيران هائجاً ومنزعجاً من أصوات الطبول والغناء، وهاجم الضيوف الذين فروا يميناً ويساراً ، دون وقوع إصابات.

ووفق ما غرد به متابعون على "إكس"، فإن مراسم غناء المدعوين وإطلاق الرصاص أثناء استقبال الضيوف، تعد من طقوس الأعراس في اليمن.

وسرعان ما انتشر الفيديو عبر منصات التواصل، وعلق أحد ضيوف العرس لاحقاً إن أحد الحاضرين تمكن من السيطرة على الثور. فيما علق آخر بأن الثور كان هدية أحد المعازيم للعريس وأنه كما يبدو أحس ببدء الاستعدادات لذبحه لإعداد وليمة العرس.