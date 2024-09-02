«حتا».. رياضات مائية وسط الجبال

تعدّ منطقة «حتا» وجهة سياحية وترفيهية وتراثية متفردة، فهي مكان مثالي لعشاق المغامرات ومحبي الطبيعة، إذ يقصدها الجميع بحثاً عن الأجواء الهادئة، والمناظر الساحرة. وتقع منطقة حتا على بعد 115 كيلومتراً جنوب شرق مدينة دبي، وهي عبارة عن محمية جبلية وسط عدد من الجبال العالية المهيبة، لتكون بذلك وجهة مثالية للسياحة البيئية.

وتُعد حتّا بمناظرها الطبيعية الفريدة، وجهة مميزة لقضاء العطلات القصيرة، وخياراً مثالياً لعشاق التصوير والمغامرة والطبيعة. وتوفر الجبال والوديان والمزارع في المنطقة تجارب ترفيهية متنوعة، بما في ذلك سد حتّا الذي يعد وجهة مثالية لممارسة رياضة التجديف بالكاياك، وغيرها من الأنشطة المائية الترفيهية، مثل ركوب قوارب الدونات أو البيدالو.