منافسة حادة في أكبر مزاد للهجن العربية الأصيلة

يستعد «معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024»، في دورته الـ21، إلى إقامة وتنظيم أكبر مزاد للهجن الأصيلة، وذلك يوم الخميس المقبل.

وأعرب حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، عن سروره، قائلاً: «في هذه الدورة من (معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية)، نفخر بتنظيم أكبر وأهم مزاد للهجن العربية الأصيلة، التي تحظى بشعبية واسعة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تُعدُّ سباقات الهجن جزءاً لا يتجزأ من تراثنا، وتشهد تنافساً حاداً، حيث يسعى المتزايدون إلى اقتناء أرقى السلالات، نظراً لقدرتها العالية على تحقيق الفوز في مضامير السباق».

وأكد خديم عبدالله الدرعي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمزاد الهجن الـ47، أن الاستعدادات جارية لإقامة المزاد الأكبر والأهم لأبرز سلالات الهجن العربية الأصيلة.