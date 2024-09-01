«أرض عجائب الصبار» في دبي

أيقونة جديدة انضمت أخيراً إلى معالم دبي السياحية، هي «حديقة الجداف للصبّار»، بجانب خور دبي، والتي إلى جانب احتوائها أنواعاً فريدة من نبتة الصبّار الصحراوية، تمتاز بإطلالات بانورامية خلابة على أفق المدينة، وعلى برج خليفة، موفرة لسكان المدينة وزوّارها مساحة مثالية للاسترخاء والتنزه.

وتتميز الحديقة بممشى يمتد لمسافة أكثر من كيلومتر، ما يتيح السير في المكان، ومراقبة أنواع الصبّار المختلفة، وتلفت «حديقة الجداف للصبّار» الانتباه إلى تجاور أكثر من فكرة في دبي، فالمدينة التي تُعد مثالاً في المواءمة بين الأصالة والمعاصرة، تقدم نماذج جديدة على المواءمة بين مقتضيات الحداثة والحياة العصرية من جهة، والحفاظ على الحياة البيئية من جهة أخرى.

كما لفتت «حديقة الجداف للصبّار» أنظار مجلة «كيرلي تايلز» الهندية، التي وصفتها بأرض عجائب الصبّار.