أديل تختتم 10 حفلات في ميونيخ

اختتمت المغنية البريطانية الشهيرة أديل، سلسلة حفلاتها في مدينة ميونيخ الألمانية أمس.

وأقيم آخر حفل من حفلاتها الـ10 في استاد مؤقت أُعد خصيصاً لها في أرض المعارض بميونيخ.

وحضر مئات الآلاف من المعجبين بأديل حفلاتها في عاصمة ولاية بافاريا.

وأقامت أديل حفلاتها في ميونيخ في استاد مصمم بالكامل ليناسب احتياجاتها، وتم تنسيق كل شيء فيه باللونين الأبيض والأسود فقط، ليتماشى مع مظهر أديل في الحفلات. ويتسع الاستاد لأكثر من 70 ألف متفرج.

ويبدو أن الحفلات في ميونيخ كانت الفرصة الأخيرة حالياً لحضور حفلات حية لأديل (36 عاماً)، حيث أعلنت أنها تريد أن تأخذ استراحة أطول بعد ختام جولتها.