المرأة الإماراتية في يومها غداً.. مسيرة إنجازات لا تعرف حدوداً

تحتفل الإمارات في الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام بـ«يوم المرأة الإماراتية»، الذي يمثل مناسبة متجددة للاحتفاء بابنة الإمارات، وبمسيرتها التي تجاوزت المساهمة بفاعلية في بناء وتنمية وازدهار المجتمع، لتزهو بالعديد من الإنجازات الفريدة والأرقام القياسية في مختلف القطاعات، بدعم واسع من قيادة الدولة، وتحقيقاً لنهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث آمن منذ البداية بأن المرأة لابد أن تكون جزءاً فاعلاً في بناء المجتمع الجديد الذي يحتاج إلى كل الجهود لتحقيق طموحاته الكبيرة، وبدعم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، صاحبة الدور الرائد في دعم المرأة والأسرة في الدولة. ورغم صعوبة حصر كافة إنجازات المرأة الإماراتية فإن هناك علامات بارزة تعكس تنوع منجزها وتعدد مجالاته، وتقدمها بثقة لتحتل الرقم الأول ليس محلياً فقط، وإنما على المستويين الإقليمي والعالمي أيضاً.

وهنا نرصد بعض هذه العلامات احتفاء بابنة الإمارات في يومها، والتي تبرز الخطوات الطموحة التي قطعتها المرأة في مشوارها من التمكين إلى تحقيق صورة مشرفة وأرقام تنافسية عبر تنمية مهاراتها وإمكاناتها، إلى جانب استشراف المستقبل في مختلف المجالات لخلق مستقبل مستدام للمرأة الإماراتية بما يتوافق مع مبادئ الخمسين، بما يعكس مكانة الإمارات، اليوم، باعتبارها نموذجاً عالمياً رائداً في حماية حقوق المرأة بفضل البيئة التشريعية الداعمة لها المتمثلة بالدستور وسلسلة القوانين الاتحادية والقرارات الوزارية والمحلية التي كفلت تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، بالإضافة إلى الآليات الوطنية وجهات الدعم المتمثلة في مؤسسات تمكين المرأة.

وفيما يلي تواريخ وأرقام أساسية في مسيرة المرأة الإماراتية: