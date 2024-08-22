«إيميكول» تحصد جائزة أنظمة الطاقة في المناطق لعام 2023

حازت شركة «إيميكول»، المزود الرائد لخدمات تبريد المناطق في الإمارات، وهي مشروع مشترك بين دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي، و«أكتيس»، الشركة الاستثمارية الرائدة في البنية التحتية المستدامة، جائزة «أنظمة الطاقة في المناطق لعام 2023»، وذلك في إطار مشاركتها في فعاليات مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) الذي تم تنظيمه في أورلاندو في الولايات المتحدة الأميركية أخيراً. وتحتفي هذه الجائزة بإنجازات «إيميكول» المتميّزة في مجال تطوير حلول الطاقة المستدامة، لاسيما في مجال تبريد المناطق.

وتستعرض جائزة «أنظمة الطاقة في المناطق»، التي تم الإعلان عنها في مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق، مسار النمو العالمي لأنظمة الطاقة في المناطق لعام 2023. وتمكنت «إيميكول» من تعزيز ريادتها على مستوى قطاع الطاقة في المناطق، وذلك عبر إضافة مساحة 39.7 مليون قدم مربعة إلى المناطق التي تزودها بخدمات التبريد هذا العام، ما أسهم في زيادة إجمالي مساحة المناطق التي تقوم بتشغيلها الجمعية الدولية لتبريد المناطق (IDEA) خارج أميركا الشمالية، إذ بلغت 1.8 مليار قدم مربعة منذ عام 2004.

ويؤكد فوز «إيميكول» في فئة الجوائز المخصصة للمشاركين من «خارج أميركا الشمالية»، التزام الشركة بضمان الابتكار والتميّز في مجال تبريد المناطق على الصعيد العالمي. وتمكنت «إيميكول» من تعزيز مكانتها واحدةً من الشركات الرائدة على مستوى القطاع، وذلك بفضل تركيزها على الارتقاء بمستويات رضا العملاء، وضمان الاستدامة البيئية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إيميكول»، الدكتور أديب مبدر: «فخورون بحصولنا على الجائزة، ويعكس هذا التكريم التزامنا الراسخ بتزويد حلول التبريد المتطورة للمناطق، بهدف تلبية احتياجات المجتمع، إضافة إلى الإسهام في ضمان مستقبل أكثر استدامة»