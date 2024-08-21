محاولات دولية لإنقاذ «رئة البحر المتوسط»

يتعرض النظام البيئي في البحر المتوسط للخطر، إذ يواجه عشب «بوسيدونيا أوسينيكا»، الذي يطلق عليه اسم «رئة البحر المتوسط» تحديات غير مسبوقة، بسبب تغير المناخ، وارتفاع درجات الحرارة في البحر.

هذا العشب البحري الفريد يتوطن في البحر المتوسط، ​​ويلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على استمرارية الأنشطة البحرية، ومكافحة تغير المناخ.

تتعدى أهمية «بوسيدونيا أوسينيكا» مجرد إنتاج الأكسجين. فهو وفقاً لدراسة نشرت في مجلة «نيتشر جيو ساينسز»، يمتص ثاني أكسيد الكربون بفاعلية أكثر ثلاث مرات من الغابات الاستوائية. وتُظهِر أحدث الدراسات أن كل هكتار من عشب «بوسيدونيا أوسينيكا» في خليج المنستير وجزر قوريا، يمكنه تخزين أكثر من 350 طناً من الكربون. والجهود الدولية جارية لحماية هذا العشب من خلال إعادة إحيائه، إما من دون تدخل عن طريق مراقبة تطوره وإما بالتدخل عن طريق الزراعة.

ومع استمرار تهديد تغير المناخ لهذه «الرئة الخضراء» الأساسية للبحر المتوسط، فالسباق مستمر لحمايتها من أجل الأجيال القادمة.