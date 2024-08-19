تطبيق فرانكي يطلق جوائز لفيديوهات تقييم المطاعم

أطلق تطبيق الاستكشاف الاجتماعي الأميركي فرانكي برنامجاً جديداً باسم «النادي الاجتماعي» (سوشيال كلوب) يمنح منتجي المحتوى مكافآت مقابل مشاركاتهم التي ينشرونها على التطبيق، من خلال السماح لهم بالحصول على مقابل مادي عندما يشترون الوجبات الغذائية من المطاعم، باستخدام بطاقة مرتبطة بصاحب المحتوى. ويستهدف البرنامج تشجيع مزيد من المستخدمين على الاشتراك في التطبيق.

يذكر أن تطبيق فرانكي يعتمد على مشاركات الفيديوهات، حيث يمكن للمستخدمين التفاعل مع محبي الطعام والذواقة واستكشاف أماكن جديدة لتناول الطعام، وإنتاج فيديوهات خاصة بهم لعرض المطاعم المفضلة لديهم.

كما أطلق التطبيق خاصية جديدة خلال الأسبوع الماضي باسم «أدفانشرز» تشبه مغامرات البحث عن الكنز، لكنها تتيح للمستخدم العثور على المطاعم الموجودة في الجوار.