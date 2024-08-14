مبخر تفتتح متجرين جديدين في الإمارات العربية المتحدة

أعلنت مبخر، الشركة الرائدة في مجال انتاج أفخر العطور الشرقية والغربية، عن افتتاح متجرين جديدين في ياس مول، أكبر مركز تجاري في جزيرة ياس، وفرع في مارينا مول في إمارة أبو ظبي. ويمثّل هذا الافتتاح خطوة محورية تتماشى مع رؤية التوسع الاستراتيجي للشركة بما يعزز مكانتها في سوق العطور الفاخرة.

وكانت قد افتتحت الشركة ثلاثة متاجر في الإمارات العربية المتحدة في سيتي ووك في دبي، والعين مول في العين، والغاليريا في أبو ظبي خلال العام الماضي.

وتم تصميم متاجر "مبخر" الجديدة بدقة ليقدم للعملاء تجربة تسوّق ممتعة وفاخرة، مع طريقة مبتكرة لعرض المنتجات مما يمنح الزوّار رحلة شيقة تمزج بين التقاليد الذي نفتخر بها والحداثة التي يتطلع لها العملاء، وهو الأمر الذي يعكس جوهر ما يمثله مبخر. فضلاً عن ذلك يوفر المتجر مجموعة متنوعة من عطور "مبخر" المتنوّعة، بما في ذلك روائح العود المميزة، وعطور الأزهار الفاخرة، ومزيج البخور الحصري، وغيرها من المنتجات الحصرية.

وبهذه المناسبة، قال المؤسس لشركة "مبخر"، السيد/ خالد نواف المناع: "سعداء بتواجدنا في الإمارات وفتح أبواب متاجرنا لعملائنا فيها، ونرجو أن نكون عند حسن ظنّهم وأن نلبي جميع احتياجاتهم. هذا التوسع يعد شهادة على التزامنا بأن نقدّم تجربة تسوّق غير مسبوقة في عالم العطور. من خلال مواقعنا في وجهات التسوق الأكثر شعبية في الإمارات، نتطلع إلى الترحيب بعملائنا حاملين معنا مجموعة واسعة من العطور والخلطات العطرية التي تلبي أذواقهم المتنوعة."

ويأتي إطلاق المتجر انسجاماً مع خطة النمو الإستراتيجية التي تبنتها للشركة، لا سيما بعد خطوة استحواذ فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، على الشركة في أواخر عام 2022، وبفضل سجل فلاورد المليء بالنجاحات في مجال التجارة الالكترونية وكونها شركة رائدة في المنطقة، فإن دعمهم لشركة "مبخر" سيسهّل من عملية التوّسع التي تسعى لها الشركة بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العملاء.

مبخر هي شركة عطور متخصصة في انتاج أفخر العطور الشرقية والغربية المصنعة بمواصفات عالية الجودة، تأسست في 2015. وشركة مبخر المملوكة من قبل فلاورد، هي شركة العطور الوحيدة في المنطقة التي تمكّن العميل من تصميم عطره الخاص من خلال مجموعة زيوت عطرية طبيعية. الجودة هي جُل اهتمام مبخر، وعند تطوير أي منتج، تحترم بدقة معايير السلامة والأنظمة الدولية المعمول بها وأن تكون منتجاتها صديقة للبيئة، حيث تمثل الجودة أحد العلامات الفارقة التي تميزها عن منافسيها واقرانها في السوق.



عن mubkhar.

مبخر هي شركة عطور متخصصة في انتاج أفخر العطور الشرقية والغربية المصنعة بمواصفات عالية الجودة. وشركة مبخر المملوكة من قبل فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط، هي شركة العطور الوحيدة في المنطقة التي تمكن العميل من تصميم عطره الخاص من خلال مجموعة زيوت عطرية طبيعية.

الجودة هي جُل اهتمام مبخر. وعند تطوير أي منتج، فإننا نحترم بدقة معايير السلامة والأنظمة الدولية المعمول بها، حيث تمثل الجودة أحد العلامات الفارقة التي تميزنا عن منافسينا واقراننا في السوق.

نحرص في مبخر على حماية الإنسان والبيئة لذا فإننا لا نال جهداً في سبيل أن تكون منتجاتنا صديقة للبيئة، والا تكون عرضة للتسبب في أي ضرر على المدى الطويل أو حتى الحساسية للمستهلكين.