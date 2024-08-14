أضخم جبل جليدي على الأرض توقف عن الحركة

أعلن المكتب الإعلامي للمعهد الروسي لبحوث القطبين الشمالي والجنوبي، أمس، توقف أضخم جبل جليدي عن الحركة، بعد عام من الانجراف.

وقال المكتب، في بيان صحافي، «توقف أكبر جبل جليدي على الأرض (A23a-مساحته 4366 كيلومتراً مربعاً)- الذي انفصل عن جليد القطب الجنوبي قبل 38 عاماً- عن الحركة مرة أخرى، بعد أن سقط في دوامة محيطية في بحر سكوتيا».

يذكر أن مساحة الجبل الجليدي العملاق، الذي انفصل عام 1986 عن جليد القطب الجنوبي، تعادل ثلاثة أضعاف مساحة مدينة بطرسبورغ.

وكان هذا الجبل الجليدي قد توقف عن الحركة مدة 30 عاماً في بحر «ويدل»، لكنه في ربيع العام الماضي، بدأ ينجرف على امتداد شواطئ القارة القطبية الجنوبية باتجاه بحر سكوتيا. ويدور الجبل الجليدي الضخم ببطء ويتأثر كثيراً بتيار القطب الجنوبي.