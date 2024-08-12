وزيرة مصرية تتعرض لسرقة هاتفها.. في مسجد السيدة نفيسة

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على سيدة بتهمة سرقة هاتف وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة سحر نصر داخل مسجد السيدة نفيسة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة.

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بتعرض وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة سحر نصر لسرقة هاتفها المحمول داخل مسجد السيدة نفيسة.

وكشفت التحريات الأولية حول الواقعة أن المتهمة تدعى "فايزة" وتبلغ من العمر 60 سنة، وتخصص نشاطها الإجرامي في مجال السرقة، وسبق اتهامها في 6 قضايا شبيهة.

وحسب موقع "القاهرة 24" فقد استغلت المتهمة انشغال الوزيرة السابقة داخل مسجد السيدة نفيسة وسرقت هاتفها من نوع أيفون من حقيبتها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.