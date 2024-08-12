فنان مصري مشهور: "سمعي تقيل" بسبب صفعة من والدي في طفولتي

كشف الفنان المصري أحمد السقا، أن سمعه ثقيل في إحدى أذنيه بسبب صفعة حادّة تلقاها من والده في صغره.

وروى السقا، في لقاء تلفزيوني، موقفاً اختلف فيه مع والده بسبب والدته خلال المرحلة الجامعية، قائلاً: "أنا انضربت قلم واحد من أبويا وأنا في الجامعة عشان شديت مع والدتي".

وأضاف السقا الذي حلَّ ضيفاً على برنامج "بيت السعد"، الذي يقدمه الشقيقان أحمد وعمرو سعد، "حصلت مشادة وكنا ساكنين في الطابق الخامس وشديت وقولت هنط من فوق، فوالدي قرّب مني وقلّي نط وهعتبر إني ما خلفتش غير أختك.. وبعدين لقيت أبويا قرّب مني وضربني بالقلم لدرجة إن عندي ودن دلوقتي سمعها تقل بسبب القلم، واستغربت لأن أبويا الله يرحمه كان بيحبني جداً".

لكن الفنان المصري أثنى على علاقته بوالديه عموماُ، لافتاً إلى أن والده كان يُحبه كثيراً، وهو الذي شكل وجدانه وطريقة تفكيره وتعامله مع الآخرين، كما لفت إلى أنه تعلم اللغة الفرنسية عن طريق حديث والديه سوياً، حيث حرصا على الحديث بالفرنسية، مُتابعاً: "أمي بتتكلم 6 لغات، هي الفرنساوي والألماني والإيطالي والإنجليزي والروسي والعربي".

وكشف السقا، عن أمنيته في صغره، مشيراً إلى أنه كان يُحب أن يصبح "مُصارع ثيران"، بقوله: "كان حلمي من الطفولة لو مكنتش ممثل، أطلع مصارع للثيران".

ووصف عمرو سعد، السقا بأنه "جدع"، وطالبه بذكر صفات الشخص الجدع، فقال السقا إن أهم صفاته أن يكون "صاحب جدع" في وقت الشدة، وأن يكون كريماً، وطيب القلب، وعلى قدر كبير من التسامح مع الآخرين، وتطرق الحديث إلى حرص السقا، على حضور الجنازات، بينما يقل في حضوره الأفراح والمناسبات. وكان رد الفنان المصري، قائلاً: "ربنا ما يحوجني لحد ولا يحوج حد ليا، أنا بطبعي ممكن ماجيلكش فرح، ممكن أعتذر عن عيد ميلاد، بس دا طبع فيّ لو حد حبيبي في شدة، أنا مقدرش مابقاش جنبه".

وغنى أحمد سعد، أغنيته "بحبك يا صاحبي" للسقا، مُشيداً به وسلوكه، وخلال الحلقة، طلب سعد، من السقا، الغناء، فقام الأخير بغناء "مبقاش أنا" لأصالة، لكنه سرعان ما قدم اعتذاره لها بعد الغناء بصوته.