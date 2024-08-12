أتلف رسوما عمرها آلاف السنين من أجل صورة لـ"الفيسبوك"

تحقق السلطات الإسبانية مع رجل يُزعم أنه أتلف رسومات كهوف يبلغ عمرها آلاف السنين عن طريق سكب الماء عليها من أجل التقاط صور أفضل لوسائل التواصل الاجتماعي.

وقام رجل يبلغ من العمر 39 عامًا من لوس فيلاريس، في مقاطعة جيان في الأندلس، جنوب إسبانيا، بتحميل صور اللوحات المبللة على فيسبوك، وفقًا لبيان صادر عن الحرس المدني نُشر يوم السبت.

وذكر البيان أن اللوحات المتضررة، الموجودة في مواقع مختلفة في سلسلة جبال سييرا سور دي جيان، محمية في سجل التراث في البلاد، ويخضع الرجل للتحقيق بتهمة ارتكاب جريمة ضد التراث التاريخي. وأطلق ضباط من خدمة حماية الطبيعة التابعة للحرس المدني تحقيقًا في مايو بعد رؤية الصور على الإنترنت. وجاء في البيان الذي نقلته محطة "سي أن أن" "تُظهر الصور أنه تم سكب الماء على لوحات الكهوف، مما أدى إلى ترطيبها من أجل رؤيتها بشكل أفضل والتقاط صورة أكثر وضوحًا".

وتم نحت لوحات الكهوف على الحجر الجيري، الذي يحتوي على أملاح قابلة للذوبان في الماء. وبحسب الحرس المدني، فإن الأملاح تذوب عند سكب الماء على اللوحات ثم تطفو على السطح عندما يتبخر الماء، تاركة قشرة تسبب "ضررًا لا يمكن إصلاحه" للوحات.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم سياح بإتلاف آثار تاريخية من أجل التقاط صور لوسائل التواصل.

ففي سبتمبر، اعتُقل رجل ألماني يبلغ من العمر 22 عامًا في فلورنسا (إيطاليا) بتهمة إتلاف تمثال في نافورة نبتون التي تعود إلى القرن السادس عشر في ساحة ديلا سيجنوريا، حسبما ذكرت سلطات المدينة في بيان.

وقال بيان المدينة إن السائح، الذي لم يُذكر اسمه، تسلق حاجزًا وقائيًا حول النصب التذكاري في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين ووقف على التمثال بينما التقط صديقان، بقيا على الجانب الآخر من الحاجز، صورًا له، نقلاً عن ضباط الشرطة الذين شهدوا الحدث على لقطات المراقبة.