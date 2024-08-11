«أبوظبي للتراث» تستقبل طلبات المشاركة في «المنكوس»

أعلنت هيئة أبوظبي للتراث عن مواصلة استقبالها طلبات التسجيل للموسم الرابع من برنامج «المنكوس»، عبر الموقع الرسمي للبرنامج https://almankous.ae حتى 22 من الشهر الجاري، ليتم بعد ذلك فرز المتسابقين من قبل لجنة التحكيم لمرحلة المقابلات من أجل اختيار 18 متسابقاً للتنافس في الحلقات المباشرة على مسرح شاطئ الراحة.

ويسعى «المنكوس» الذي يُعد البرنامج الأول من نوعه الذي يختص بهذا الفن في العالم العربي، إلى إلقاء الضوء على لحن المنكوس، أحد ألحان الشعر النبطي، والبحث عن المواهب من أجل مد جسور التواصل بين الأجيال، والحفاظ على الموروث الثقافي ونشره، من خلال التعريف به وبأساليب أدائه وأبرز وجوه هذا الفن الخليجي الأصيل. وكشفت هيئة أبوظبي للتراث أن على الراغبين في المشاركة ببرنامج «المنكوس» تعبئة الاستمارة الخاصة بالتسجيل في الموقع الرسمي وفقاً لجميع المعلومات والمستندات المطلوبة، وذلك ضمن شروط التسجيل التي تضم أيضاً ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً ولا يزيد على 50 عاماً، وأن يقدِّم مقطعاً مصوَّراً لا يقل عن 30 ثانية ولا يزيد على دقيقة واحدة، يحتوي على أدائه للحن المنكوس بصوتٍ واضحٍ من دون أيِّ مؤثرات صوتية.

وأشارت الهيئة إلى أن الإقبال على المشاركة في برنامج «المنكوس» يُعد دليلاً على نجاح رسالة البرنامج في مواسمه السابقة بصنع قاعدة جماهيرية لهذا الفن والعمل على نشره والتعريف بأهميته بوصفه أحد عناصر التراث.