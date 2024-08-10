دبي ترسم لزوارها ذكريات صيفية لا تُنسى

تقدم عطلة نهاية الأسبوع السابعة من «مفاجآت صيف دبي 2024» للأصدقاء والعائلات العديد من الأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها، وصنع ذكريات صيفية لا تُنسى مع برنامج حافل بالتجارب المتنوعة التي تُقام في مختلف أنحاء المدينة بأفضل الأسعار. وتسهم العروض الترويجية المذهلة والتخفيضات الحصرية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في تقديم تجارب استثنائية للسكان والزوار بأفضل الأسعار، خلال عطلة نهاية الأسبوع وطوال الصيف.

وسيستمتع الجميع بمجموعة كبيرة من السحوبات والمسابقات الضخمة، وتجارب تناول الطعام المذهلة، والتخفيضات التي لا تفوّت في متاجر التجزئة، والأنشطة الترفيهية والجوائز المميزة في دور عرض روكسي سينما، وتجارب الإقامة الفندقية الاستثنائية، والعروض المجانية للأطفال في الفنادق والوجهات السياحية، وغيرها الكثير.

جوائز صيفية

وسيكون عدد من المتسوقين على موعد مع فرص ربح منح تعليمية بقيمة إجمالية تبلغ 500 ألف درهم، في إطار «مفاجآت صيف دبي» لهذا العام. وسيحظى 25 شخصاً من سعداء الحظ بفرصة الفوز بـ20 ألف درهم لكل منهم، مع منحة مدهش، حتى 29 أغسطس الجاري. وللتسجيل في المنحة، يجب على المتسوقين إنفاق 200 درهم أو أكثر داخل مراكز ووجهات التسوق المشاركة.

وتنظم مجموعة مراكز التسوق في دبي سحوبات العودة إلى المدارس التي تقدم جوائز تصل قيمتها إلى 100 ألف درهم. وسيفوز 20 شخصاً من سعداء الحظ بجائزة نقدية بقيمة 5000 درهم لكل منهم. ويمكن للجميع الدخول في السحب حتى 28 أغسطس، من خلال إنفاق 200 درهم في 18 مركز تسوق مشاركاً في مختلف أنحاء المدينة، ويُقام السحب النهائي في 29 أغسطس.

مأكولات شهية

وتجمع الدورة الافتتاحية من فعالية نكهات الصيف المقامة بالشراكة مع «زوماتو»، ما يزيد على 100 من أفضل المطاعم المناسبة للعائلات في دبي، حيث يمكن لعشاق الطعام توفير ما يصل إلى 30% على أشهى المأكولات حتى 15 أغسطس. وسيحصل رواد المطاعم على تخفيض بنسبة 20% على فاتورة الطعام عند حجز طاولة لفردين، و30% عند حجز طاولة لأربعة أفراد أو أكثر. وتتوافر القائمة الكاملة للمطاعم المشاركة على «زوماتو».

وتعود فعالية أسبوع الصيف للمطاعم التي تستمر من 23 أغسطس إلى الأول من سبتمبر المقبل، وتتوافر حصرياً بالحجز من خلال OpenTable، حيث يمكن للعائلات والأصدقاء والأزواج وزملاء العمل الاختيار من بين ما يزيد على 60 من أرقى وجهات تناول الطعام، بأفضل الأسعار. وسيتم تقديم قوائم طعام مصممة خصيصاً للفطور والغداء والعشاء في مجموعة من المطاعم المحلية وجهات تناول الطعام المعروفة عالمياً.

عروض التسوق

تقدّم «مفاجآت صيف دبي» العديد من العروض الترويجية المميزة للجميع في إطار تنزيلات موسم الصيف، مع تخفيضات تصل إلى 75% على منتجات لأكثر من 800 علامة تجارية، وما يزيد على 3500 متجر في مختلف أنحاء مدينة دبي. ويمكن للمتسوقين الذين يسعون إلى الحصول على مستلزمات المدرسة للعام الدراسي الجديد، الاستفادة من عروض العودة إلى المدارس داخل المتاجر الرائدة في مختلف أنحاء المدينة هذا الصيف، وشراء الأجهزة الإلكترونية اللازمة للدراسة بأفضل الأسعار من متاجر «جمبو»، و«شرف دي جي»، و«إي ماكس»، إلى جانب الاستفادة من العروض الخاصة والتخفيضات الرائعة على جميع المنتجات من الملابس والأحذية الجديدة، إلى حقائب الظهر الأنيقة، وغيرها من مستلزمات المدرسة.

ويتيح أسبوع المجوهرات المتلألئة مع «داماس» لعشاق المجوهرات فرصة للفوز بمجموعتين من المجوهرات الماسية من تشكيلة مجوهرات «إيريال من داماس» خلال مفاجآت صيف دبي هذا العام، حيث يدخل المتسوقون تلقائياً في السحب عند إنفاق 500 درهم أو أكثر حتى 11 أغسطس. كما توجد تخفيضات هائلة تراوح بين 30 و70% على مجموعة كبيرة من مجوهرات الألماس واللؤلؤ، بينما يحصل العملاء على قسيمة هدايا مضمونة بقيمة 300 درهم مع كل إنفاق بقيمة 3000 درهم.

وتقدّم عروض «اربح مليون ميل سكاي واردز مع سكاي واردز» كل يوم للمتسوقين فرصة الفوز بما يصل إلى «مليون ميل سكاي واردز»، من خلال إنفاق 50 درهماً فقط لدى منافذ شركاء «سكاي واردز» كل يوم.

عالم الخيال

وتدعو فعالية عالم الخيال من «مفاجآت صيف دبي» عشاق السينما في مختلف أنحاء المدينة للاستمتاع بمجموعة مختارة خصيصاً من الأفلام المناسبة للعائلات في جميع دور عرض «روكسي سينما»، خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع وطوال فصل الصيف.

ويمكن لعشاق السينما أيضاً الفوز بجوائز كبيرة هذا الأسبوع، مع إطلاق عرض امسح واربح من «روكسي سينما»، الذي يستمر يومياً حتى 14 أغسطس، مع جوائز تشمل تجارب تناول الطعام وتذاكر دخول المتنزهات الترفيهية، وغيرها الكثير. وإضافة إلى ذلك هناك 25 طريقة للفوز بـ25 جائزة في المسابقات اليومية التي تُقام من الثامن من أغسطس إلى الأول من سبتمبر احتفالاً بمرور 25 عاماً على ظهور شخصية «مدهش».

عالم مدهش

ويمكن للشباب الاستمتاع بزيارة «عالم مدهش»، إحدى أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية الداخلية التي تقام سنوياً خلال فصل الصيف، في عطلة نهاية الأسبوع الجاري، حيث تحتفل الوجهة الشهيرة هذا العام بمرور 25 عاماً على افتتاحها. وستحظى العائلات بفرصة استكشاف أكثر من 170 لعبة ومنطقة جذب، والاستمتاع بالترفيه المتواصل، ومناطق الجذب الجديدة، وتقويم حافل بالعروض الرائعة، والجولات الممتعة، وورش العمل التثقيفية، وغيرها الكثير. ويفتح «عالم مدهش» أبوابه يومياً ويوفر الدخول المجاني للجميع حتى 18 أغسطس من الساعة 10 صباحاً إلى 10 مساء من الإثنين إلى الخميس، ومن 10 صباحاً إلى 12 بعد منتصف الليل من الجمعة إلى الأحد.

ويمكن للعائلات والأطفال أيضاً ترقب ظهور «مدهش» في مختلف أنحاء المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

• تنزيلات موسم الصيف تقدّم تخفيضات حصرية على مستلزمات العودة إلى المدارس، والمجوهرات الفاخرة، وتجارب السفر.

7000 عرض

تقدم باقة «مفاجآت صيف دبي» الحصرية من «إنترتينر» أكثر من 7000 عرض «اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً». ويمكن للجميع الاستفادة من العروض الترويجية التي تقدمها أفضل مناطق الجذب في المدينة، بما في ذلك المراكز الإبداعية والتعليمية، كما سيحظى أفراد العائلة والأصدقاء بفرصة صنع ذكريات لا تُنسى مع مجموعة من عروض دخول المسبح والشاطئ. ويبلغ سعر باقة «مفاجآت صيف دبي» الحصرية من «إنترتينر» 195 درهماً فقط، وتسري لثلاثة أشهر من تاريخ تفعيلها، حيث يمكن الاستفادة من العروض الحصرية التي تقدّمها على مدار الأسبوع. وإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين مشاركة القسائم مع ثلاثة أصدقاء.

• 60 من أرقى وجهات تناول الطعام في أسبوع الصيف للمطاعم.

• 500 ألف درهم قيمة ربح منح تعليمية في إطار «مفاجآت صيف دبي».

• 100 من أفضل المطاعم في فعالية نكهات الصيف.