صورة "سيلفي" تؤدي لانفصال رأس مراهقة عن جسدها

تعرّضت عائلة في غواتيمالا لفاجعة، بسبب مشاهدتهم لحظة انفصال رأس ابنتهم المراهقة عن جسدها بعد تعرضها لصعقة كهربائية حين كانت تلتقط صورة سيلفي على سطح المنزل.

وفي التفاصيل، سقطت ريبيكا شي أرتولا (15 عاماً) عن سطح المنزل المكون من طابقين في مقاطعة "لا تينتا"، بينما كانت تقضي الوقت مع ثلاثة من أصدقائها.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، لحظة سقوط المراهقة عن سطح منزلها خلال محاولة التقاط صورة سيلفي مع الأصدقاء، وارتطام رأسها بأسلاك الضغط العالي.

كما يسمع في الفيديو أصوات المحتشدين المذعورين، بينما كان جسد الفتاة عالقاً على أسلاك الكهرباء يحيط به الدخان، قبل أن يسقط أرضاً دون رأس فيما سقط الرأس وحده إلى جهة أخرى.

وأكد شهود عيان أن المشهد كان أبشع من أن يوصف، وسارعوا إلى تغطية جثتها من هول المنظر بانتظار وصول الشرطة.

من جهتها، أعربت الوالدة عن صدمتها، ونشرت صورة لابنتها من حفل عيد ميلادها الـ15 الذي أقيم في مارس الماضي.

ولا تزال التحقيقات مستمرة للتأكد مما إذا كان الحادث عرضياً أم مدبراً.