لم تفز ابنته في مسابقة ملكة الجمال فأطلق النار على الحكام (فيديو)

انتهت مسابقة ملكة جمال إقليمية في ألتاميرا بالبرازيل بمأساة بعد أن بدأ والد إحدى المتسابقات بإطلاق النار على الحكام لأن ابنته حصلت على المركز الرابع فقط.

وذكرت محطة "يول نيوز" أن أبا مستاءً من نتائج التصويت تسبب بالأحداث العنيفة في 28 يوليو، وذلك بعد نهاية مسابقة ملكة جمال "II Baile da Escolha da Rainha" في مدينة ألتاميرا. وذكرت المحطة أنه بعد حوالي ساعتين من انتهاء المسابقة، بدأ والد إحدى المشاركات، وهو مزارع يُعرف باسم سيباستياو فرانسيسكو، بالتعبير عن استيائه من حصول ابنته على المركز الرابع في المسابقة، متسائلاً عن قرار الحكام ومعايير التقييم. ورغم أن المكان الذي أقيمت فيه مسابقة ملكة الجمال كان ممتلئا بأفراد من الأمن الخاص والشرطة العسكرية، لكن الأب الغاضب لم يبالي، وفي لحظة غضب أخرج مسدسًا من تحت حزام خصره وحاول إطلاق النار على أحد الحكام، قبل أن يطلق عليه رجال الشرطة النار. وبحسب شهود عيان، اعتبر فرانسيسكو حصول ابنته على المركز الرابع في مسابقة ملكة الجمال إهانة، ليقينه بأن ابنته "فائزة مؤكدة". وقالت المحطة أن المزارع نقل إلى المستشفى لكنه توفي متأثراً بجراحه.

وورد أن القاعة التي وقعت فيها الأحداث المأساوية كانت مكتظة، ولم يكن أمام الضباط خيار سوى إطلاق النار على الأب الغاضب من أجل حماية الحاضرين. وتمكن الضحية من إطلاق بضع رصاصات من مسدسه قبل أن يتم إسقاطه وإصابة شخص آخر ونقله إلى المستشفى.