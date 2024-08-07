«أمير الشعراء»: استقبال مشاركات الموسم الـ 11 مستمر

أعلنت هيئة أبوظبي للتراث عن إقبال الشعراء بشكل كبير على التسجيل من أجل الترشح للمنافسة في الموسم الــ11 من برنامج «أمير الشعراء» عبر الموقع الرسمي للبرنامج، إذ يستمر قبول الطلبات حتى 15 الجاري، ليتم بعده الفرز وتقييم القصائد من قبل لجنة التحكيم، تمهيداً لمرحلة مقابلة الشعراء لاختيار 20 متأهلاً إلى الحلقات المباشرة في مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي للتنافس على اللقب. ويمكن للراغبين في المشاركة بـ«أمير الشعراء» الاطلاع على شروط التسجيل المفصلة عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج.

وأشادت «أبوظبي للتراث» بإقبال الشعراء على التسجيل للمشاركة في البرنامج منذ فتح باب التسجيل منتصف يوليو الماضي.

ويحصل الفائز بالمركز الأول في البرنامج على لقب «أمير الشعراء»، وبردة الشعر، والخاتم الذي يرمز إلى لقب الإمارة، وجائزة قيمتها مليون درهم.

وكانت المسابقة قد شهدت في موسمها الماضي فوز أول شاعرة باللقب في تاريخ مواسمها، التي سيطر الشعراء الرجال عليها خلال السنوات الماضية.

ويلقي «أمير الشعراء» الضوء على دور أبوظبي في توطيد التفاعل والتواصل الشعري بين الشعوب والثقافات، وتعزيز الحراك الثقافي العربي، باعتبارها منبراً يجمع أبناء لغة الضاد.