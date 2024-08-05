منافسة «إكس» تجتذب 200 مليون مستخدم

كشفت شركة «ميتا بلاتفورمس» الأميركية للتكنولوجيا عن وصول عدد المستخدمين النشطين على منصة التدوينات القصيرة «ثريدز»، التابعة للشركة إلى أكثر من 200 مليون مستخدم خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وقال رئيس منصة «إنستغرام» التابعة لمجموعة ميتا، آدم موسيري، إن عدد مستخدمي «ثريدز» المنافسة لمنصة «إكس» (تويتر سابقاً) وصل إلى 200 مليون مستخدم خلال 13 شهراً فقط منذ إطلاق هذه الخدمة.

ونقل موقع «تك كرانش»، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن موسيري قوله: «سعيد بالإعلان عن وصولنا إلى 200 مليون مستخدم على (ثريدز). أملي أن تستطيع منصة (ثريدز) تحفيز الأفكار التي تجمع الناس معاً، واستمرار نمو هذا التجمع المدهش».

وتحقق خدمة «ثريدز» نمواً قوياً، منذ إطلاقها في يوليو 2023، إذ وصلت إلى 150 مليون مستخدم في أبريل الماضي ثم 175 مليوناً في يوليو مع الذكرى الأولى لإطلاقها، قبل أن تصل إلى 200 مليون مستخدم بعد شهر من ذلك.

وللمقارنة، فإن عدد مستخدمي «إكس» المنافسة لـ«ثريدز» وصل في مايو الماضي إلى 600 مليون مستخدم بحسب الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك «إكس» التي كانت قد شهدت تراجعاً كبيراً في شعبيتها، بسبب التغييرات التي أدخلها ماسك عليها، وكانت سبباً في تفكير الرئيس التنفيذي لمجموعة ميتا، مارك زوكربيرغ، في إطلاق منصة تدوينات قصيرة تنافس «تويتر» باسم «ثريدز».