اسم حمد بوشهاب يزيّن جائزة ندوة الثقافة والعلوم للشعر

أعلن مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي عن إطلاق اسم الشاعر الراحل حمد خليفة بوشهاب، على الدورة الثانية لجائزة ندوة الثقافة والعلوم للشعر العربي، التي تهدف إلى الاعتناء بالشعر، وإبراز أميز التجارب الإبداعية الشعرية في الوطن العربي، وتكريم الشعراء المتفردين، فضلاً عن تأكيد حرص دولة الإمارات على رعاية الشعر بوصفه الفن القولي الذي بدأ به الإنسان العربي توثيق حياته وتاريخ أمته وأحاسيسه على مر العصور.

وتُعنى الجائزة بالشعر العربي الفصيح بأقسامه: العمودي، والتفعيلة، وقصيدة النثر.

يُشار إلى أن الدورة الأولى أطلق عليها اسم الشاعر الراحل سلطان العويس، وشارك فيها 664 متسابقاً، 301 في الشعر العمودي، و159 في شعر التفعيلة، و204 متسابقين في قصيدة النثر.

من ناحيته، أكد رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة رئيس مجلس أمناء الجائزة، بلال البدور، أن إطلاق اسم الراحل حمد خليفة بوشهاب (الهزار الشادي) يتفق مع نهج الندوة وجائزة الشعر في الاحتفاء برموز الشعر من أبناء الإمارات، والعمل على تعريف الأجيال الجديدة بتلك الرموز لتستقي من نهجها، باعتبار حمد بوشهاب رائداً من روّاد الشعر، محباً لوطنه معتزاً بأصالته.

• 664 مبدعاً، اجتذبتهم الدورة الأولى من الجائزة، والتي حملت اسم سلطان بن علي العويس.