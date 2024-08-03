نسخة سادسة من مسابقة الفجيرة الدولية للعزف على البيانو

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، أطلقت الأكاديمية النسخة السادسة من مسابقة الفجيرة الدولية للعزف على البيانو التي ستشهد مشاركة واسعة من داخل الإمارات وخارجها، من الفئات العمرية كافة.

وفتحت الأكاديمية باب التسجيل للمشاركة في المسابقة بدءاً من الأول من أغسطس إلى الأول من يناير من العام المقبل، حيث سيباشر العازفون المشاركون تجارب الأداء في 19 يناير المقبل، بحضور لجنة تحكيم دولية ستقيّم أداءهم، وتختار الفائزين خلال حفل توزيع الجوائز الذي سيقام في الفجيرة.

وقال مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، علي عبيد الحفيتي: «إن مسابقة الفجيرة الدولية للعزف على البيانو أصبحت واحدة من أبرز المسابقات الموسيقية على المستوى الدولي، حيث يتطلع إليها العازفون من أنحاء العالم كافة، وهذه المسابقة لا تسهم فقط في اكتشاف المواهب الشابة، بل تعزز أيضاً التبادل الثقافي والفني بين الدول، ما يجعلها منصة مهمة لتعزيز العلاقات الثقافية العالمية».

ولفت مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة إلى أن المسابقة ليست مجرد منافسة، بل هي فرصة لتبادل الخبرات والتعلّم من كبار الموسيقيين على مستوى العالم. وقال: «نهدف من خلال هذه المسابقة إلى تشجيع الجيل الجديد على تبني الموسيقى وسيلة للتعبير الفني وتطوير شخصياتهم. وإضافة إلى ذلك توفر المسابقة فرصة للعازفين للتواصل مع نظرائهم من مختلف الثقافات، ما يعزز التفاهم والتعايش بين الشعوب».

ويتوزّع المرشحون للمسابقة، وهم من مختلف الجنسيات داخل الدولة وخارجها، على أربع مجموعات حسب الفئات العمرية: الفئة «أ» حتى 10 سنوات، والفئة «ب» ما بين عمر 11 و13 سنة، والفئة «سي» من عمر 14 إلى 17 سنة، والفئة «د» من عمر 18 سنة فما فوق.

علي الحفيتي:

• توفر المسابقة فرصة للعازفين للتواصل مع نظرائهم من مختلف الثقافات، ما يعزز التفاهم والتعايش بين الشعوب.