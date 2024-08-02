كاليفورنيا: مسؤول تعليمي فاسد سرق 16 مليون دولار وأخفى نقودًا في الثلاجة

صادرت السلطات الأمريكية 7.7 مليون دولار من ممتلكات مسؤول تعليمي فاسد، استغل منصبه لاختلاس ما يقارب 16 مليون دولار أنفقها على مشترياته ورفاهيته.

وحُكم على خورخي أرماندو كونترايراس، 53 عامًا، مدير الخدمات المالية في منطقة مدرسة ماغنوليا، وهي منطقة مدارس عامة في كاليفورنيا بالسجن لأكثر من خمس سنوات يوم الخميس الماضي.

ونقلت محطة "إن بي سي" عن مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة وسط كاليفورنيا في بيان صحفي إنه حُكم عليه بالسجن 70 شهرًا في السجن الفيدرالي وأمر بدفع 16.694.942 دولارًا كتعويض.

وكان قد أقر في مارس بالذنب في تهمة اختلاس وسرقة وسوء استخدام الأموال عمداً من منظمة تتلقى أموالاً فيدرالية. وقال المدعون إن كونترايراس تم تعيينه في عام 2006 وأدار العمليات المالية للمنطقة، حيث يتم تصنيف 81% من التلاميذ من مرحلة ما قبل المدرسة وحتى الصف السادس على أنهم محرومون اجتماعياً واقتصادياً.

وبدلاً من استخدام الأموال التي عُهد إليه بإدارتها لصالح المدارس، أنفقها على أسلوب حياة مترف بشراء حقائب وسيارات فاخرة إضافة لشرائه منزل. وكان المسؤول يمتلك إمكانية الوصول إلى حسابات مصرفية للمنطقة المدرسية وحساب مصرفي لهيئة الطلاب، و"تسبب في إيداع الشيكات من هذه الحسابات في حسابه المصرفي الشخصي"، حسبما جاء في البيان.

وفي مخططه، كتب شيكات بمبالغ صغيرة بالدولار مكتوبة باسم "M S D" مع تباعد الحروف. وبعد تلقي التوقيعات الورقية من الآخرين، كان يملأ تلك الفراغات لتهجئة أسماء وهمية وزيادة مبالغ الشيكات وإيداعها في حسابه المصرفي الشخصي عبر أجهزة الصراف الآلي. ولإخفاء السرقة، قدم حزم تسوية بنكية لآخرين في منطقة المدرسة مع كشوف حسابات وسجلات بنكية مزورة.

وبعد اكتشاف أمره تم وضعه في إجازة إدارية في أغسطس 2023. ثم رفعت المنطقة دعوى قضائية في محكمة مقاطعة أورانج العليا. وقال المسؤولون أن السلطات صادرت ما يقرب من 7.7 مليون دولار من الممتلكات الشخصية والعقارية التي تم تتبعها بما في ذلك منزل في يوربا ليندا، وسيارة بي إم دبليو 2021، و 57 حقيبة فاخرة، وقطع مجوهرات، وملابس وأحذية مصممة وغيرها.

وأظهرت الصور التي أصدرها مكتب المدعي العام ثلاجة صغيرة محشوة بأكوام من النقود، ومجموعة من حقائب لويس فيتون محشوة أيضًا بحزم من الأوراق النقدية.