كرة غولف تجبر مروحية على الهبوط الاضطراري

قال مسؤولون أمريكيون إن مروحية تابعة لدائرة مكافحة البعوض في مقاطعة أنوكا كانت ترش مبيدا للبعوض عندما أصابتها كرة غولف مما تسبب بأضرار دفعتها للهبوط.

وقال رئيس مجلس إدارة دائرة مكافحة البعوض في مقاطعة أنوكا فران ميرون إن كرة الغولف ضربت المروحية المتعاقدة مع الدائرة وألحقت بها أضرارًا طفيفة. وتابع ميرون إن الطيار تمكن من العودة بأمان والهبوط، ولم ترد تقارير عن إصابات.

ووفقًا للدائرة، فإن المروحيات تحلق على ارتفاع منخفض لرش مادة تحتوي على بكتيريا تربة طبيعية، أو منظم لنمو البعوض، على الأراضي الرطبة والمناطق الكبيرة من المياه الراكدة، وهو علاج يقتل يرقات البعوض، ويمنعها من التحول إلى بعوض بالغ.

وشدد ميرون على أهمية السلامة في عمل هذه المروحيات كونها "تحلق على ارتفاع منخفض للغاية، وبين الأشجار"، مشيرا إلى وجود خطورة في عملية الرش هذه.

من جهتها قالت وكالة بيونير برس أن مكتب عمدة مقاطعة أنوكا أنه يحقق في الحادث، حيث يشتبه في أن الكرة انطلقت من ناد قريب للغولف.