نادي الإمارات للغولف «معجزة الصحراء»

يعتبر نادي الإمارات للغولف، الملقب بـ«معجزة الصحراء»، من أقدم وأعرق نوادي الغولف على مستوى الشرق الأوسط، إذ استقطب خلال مسيرته التي انطلقت عام 1988 عدداً كبيراً من البطولات المحلية والعالمية، من أشهرها بطولتا «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك»، و«أوميغا دبي ليدز ماسترز». ويتألف النادي الذي يتميز بموقعه الأيقوني والساحر من ثلاثة مضامير رائعة هي: مضمار «المجلس»، و«فالدو»، ومضمار أكاديمية «بار 3»، ويقدم لرواده مجموعة متنوعة من المساحات التي تُناسب كل مستويات المهارة، كما يشمل هذا النادي مضماراً للقيادة ومتجراً لبيع مستلزمات هذه الرياضة، ويستقطب الأفراد الذين يحبون ممارسة التمارين الرياضية، حيث يضم نادياً للياقة البدنية مع حوض سباحة وصالة رياضية وصالة سكواش وملعب تنس.

واختير النادي بين المواقع التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ضمن مشروع حماية المواقع والأبنية التراثية الحديثة في دبي التي تشكل جزءاً مهماً من ذاكرتها وتاريخها الحديث، بهدف المحافظة على هوية الإمارة وموروثها الحضاري والعمراني.

وحصل ملعب «المجلس» على العديد من الجوائز، والتقدير على مدار تاريخه لأكثر من 25 عاماً، وكانت الأحدث اختياره ضمن «أفضل 100 ملعب غولف في العالم» بحسب تصنيف مجلة «غولف وورلد»، كما حصل على جائزة أفضل ملعب في الشرق الأوسط في حفل جوائز الغولف الآسيوية الشهرية 2010.

ويعتبر «المجلس» الملعب الرئيس في نادي الإمارات للغولف، وتم تصميمه من قِبل المهندس المعماري كارل ليتن من ولاية فلوريدا، ويتألف من 18 حفرة موزعة على مساحة خضراء واسعة.

أما ملعب «فالدو»، أو كما كان يعرف قديماً بملعب الوادي، فتم افتتاحه عام 1996، وأعيد تصميمه عام 2005 من قبل السير نيك فالدو، الفائز بست بطولات كبرى، وأعيد افتتاحه في عام 2006 كملعب يضم 72 ضربة، ومزوّد بأضواء ساطعة تنير كل أجزائه، إذ يجمع هذا الملعب بين التصميم المذهل والتقنيات الدقيقة وسحر الطبيعة الخلابة وسط الصحراء.

ويعتبر ملعب «بار 3» واحداً من أكثر النوادي شهرةً في دبي، إذ يوفر أفضل الميزات سواء للاعبين المبتدئين أو المتمرّسين، ويشتمل على 18 حفرة أيضاً.

. 1988 انطلقت مسيرة النادي، واستضاف عدداً كبيراً من أبرز البطولات المحلية والعالمية.

. اختير النادي بين المواقع التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ضمن مشروع حماية المواقع والأبنية التراثية الحديثة في دبي.

. يتألف النادي الذي يتميز بموقعه الأيقوني الساحر من ثلاثة مضامير رائعة هي: مضمار «المجلس»، و«فالدو»، ومضمار أكاديمية «بار 3».

. ملعب المجلس حصل على العديد من الجوائز على مدار تاريخه لأكثر من 25 عاماً، منها «أفضل 100 ملعب غولف في العالم».

. يعتبر ملعب «بار 3» واحداً من أكثر النوادي شهرةً في دبي، ويوفر أفضل الميزات للمبتدئين والمتمرّسين، ويشتمل على 18 حفرة.